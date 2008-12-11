Президент Аргентины закупила платьея и шляпы у Юдашкина

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер прилетела в Россию не только с официальным визитом к президенту. Оказывается, в планах первой леди южноамериканской республики значился шопинг по-русски. Гардероб политического деятеля с безупречным вкусом пополнили платья от российского кутюрье Валентина Юдашкина. «Из новой коллекции у нас приобрели практически все: 5 вечерних туалетов, две шляпы, несколько вечерних клатчей и всевозможные аксессуары», - делится сотрудник Дома моды Валентина Юдашкина. Не секрет, изысканная Кристина Фернандес для многих является эталоном стиля. Дама может с легкостью облачиться как в строгий деловой костюм, так и в откровенное вечернее платье, расшитое пайетками, при этом будет выглядеть безупречно. Модница с мировым именем и на этот раз не упустила возможности приобрести эксклюзивные наряды из новой коллекции российского Кутюрье, сообщает «Life.ru». «Стоимость вечернего наряда из коллекции маэстро составляет порядка 1400000 рублей. Вы же понимаете - это настоящее произведение искусства», - поделился помощник модельера. Самая изысканная леди - именно так называют Кристину Фернандес де Киршнер на родине - получила жезл и перевязь как символы президентской власти из рук своего супруга, уходящего главы государства Нестора Киршнера. Впервые в истории южноамериканскую страну возглавляет представительница прекрасного пола.