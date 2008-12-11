Обаму хотели застрелить из рогатки

Житель штата Гавайи арестован за подготовку покушения на Барака Обаму. 56-летний Марк Мияширо из района Канеохи (округ Гонолулу) хотел застрелить избранного президента США из рогатки. По решению суда Мияширо находится под стражей без права выхода на свободу под залог: Обама вскоре планирует посетить Гавайи, и угроза его безопасности недопустима. Как стало известно Секретной службе от психиатра Мияширо, тот считает Обаму антихристом. Гаваец намеревался проверить, сможет ли избранный президент воскреснуть после смерти от выпущенного из рогатки камня (вероятно, имеется в виду не рогатка, а праща). Впрочем, в доме злоумышленника было обнаружено и более современное оружие - автомат российского производства. Агентам Секретной службы Мияширо заявил, что он понимал трудность покушения на Обаму и предполагал сперва атаковать его охранников. Предполагается, что на замыслы об убийстве Марка вдохновил пример его тезки, также жившего в Канеохи, Марка Чепмэна, который в 1980 году застрелил Джона Леннона. Это уже не первый в своем роде одиозный замысел убийства Обамы. В октябре в Теннесси были арестованы двое молодых людей, которые собирались из расистских соображений напасть на Обаму, одевшись в белые смокинги и цилиндры.