Для богатых сделали яхту-кита

Компания Schopfer Yachts представила дизайн яхты под названием Oculus. Длина комфортабельной яхты составляет 76 м. Внутри судна, рассчитанного на 12 человек, гостей ждет уютный салон высотой 3,6 м. Oculus способна развивать скорость 25 узлов (45 км/час). Стильное судно с плавными линиями не похоже ни на одну из существующих сегодня яхт. Форма Oculus напоминает кита или гигантскую океанскую рыбу. Корпус яхты стилизованный под морское существо с открытыми ртом. Яхта Oculus предназначена для размещения 12 гостей в чрезвычайном комфорте и стиле.