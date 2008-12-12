Горбачёву сделали операцию на глаза

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на саммит Лауреатов Нобелевской премии мира в Париж, поскольку ему сделали операцию на глазах, сообщили РИА Новости в Горбачев-фонде. В послании участникам встречи экс-президент сообщил, что врачи запретили ему приехать в Париж на 9-й саммит Лауреатов Нобелевской премии мира, который он должен был возглавить. "Насколько нам известно, буквально на днях Горбачеву была сделана небольшая операция на глазах. Мы не располагаем подробной информацией от врачей, но, по их мнению, это было необходимо, как и не рекомендовать Михаилу Сергеевичу совершать поездки", - сказали в пресс-службе Горбачев-Фонда. Собеседник агентства добавил, что хотя любая операция, тем более на глаза, является серьезной, "повода для беспокойства нет". Напомним, Михаил Горбачёв, которому сейчас 77 лет, был награжден Нобелевской премией мира в 1990 году "в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества".