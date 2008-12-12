Принц Гарри будет учиться на пилота военного вертолета

Британский принц Гарри прошел предварительный отбор и признан годным к обучению на пилота военного вертолета, сообщил представитель Кларенс-хауса (резиденции принца Уэльского и его семьи). Младший сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы в 2006 году окончил военную академию Сандхерст. В настоящее время он служит в полку Blues and Royals Королевской придворной кавалерии. Минувшей зимой он провел десять недель в составе британского контингента в Афганистане, сообщает РИА «Новости». В октябре 24-летний принц объявил, что хочет пройти курс обучения на пилота вертолета авиационного корпуса британской армии. Гарри успешно завершил четырехнедельный тестовый курс, включая 13 часов летной подготовки. В ходе этого курса претенденты должны были показать свои способности к дальнейшему полноценному обучению на военного пилота. Те, кто прошел данный этап отбора - а это около половины всех претендентов - в январе 2009 года приступят к основному курсу тренировок, который продлится примерно 16 месяцев, уточнил представитель Кларенс-хауса. В случае успешного завершения курса принц Гарри продолжит семейную традицию – его отец и дядя - принцы Чарльз и Эндрю - в свое время также становились пилотами вертолетов. Принц Эндрю даже участвовал в качестве пилота вертолета Королевских ВМС в Фолклендской войне. В сентябре этого года старший брат Гарри - принц Уильям - объявил, что решил продолжить карьеру военного летчика. Ранее 26-летний Уильям прошел курс военной подготовки, в рамках которого по несколько недель проводил в рядах сухопутных войск, Королевских ВВС и ВМС, а также в подразделениях спецназа. После этого принц Уильям заявил, что хочет продолжить военную карьеру и стать профессиональным военным летчиком в составе поисково-спасательной службы Королевских ВВС.