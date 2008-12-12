Мэр Лондона возглавил рейтинг знаменитостей

Британцы считают, что среди всех знаменитостей мэр Лондона Борис Джонсон отличается самой удачной прической. Таковы результаты опроса. По словам мэра, он удивлен своей победой, однако рад. Джонсон рассказал, что близкие регулярно предлагают ему привести волосы в порядок, сделав хотя бы ирокез. Мэр заметил, что его прическу вряд ли кто-то сможет скопировать, поскольку она сложилась стихийно, передает Лента.ру. На втором месте в рейтинге оказалась стрижка композитора Бена Шеперда, а на третьем - принца Гарри. Одновременно участники исследования ответили на вопрос о худшей стрижке. Первое место в этой номинации занял бывший ведущий BBC Рассел Бранд, второе - его коллега Джонатан Росс, а третье - нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни. Также в "десятку худших" попал премьер-министр Великобритании Гордон Браун.