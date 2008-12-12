Перед смертью Алексий ІІ лечился в Мюнхене

Алексий Второй прервал свой отпуск из-за мерцательной аритмииПатриарх Московский и всея Руси Алексий Второй прервал свой отдых в ноябре в Испании из-за выявленной у него мерцательной аритмии. После этого был вынужден выехать на лечение в Мюнхен, сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В пятницу на епархиальном собрании духовенства Москвы митрополит сообщил, что в день Введения Богородицы во храм (4 декабря) он разговаривал по телефону с предстоятелем РПЦ. "Я спросил, как он отдохнул. Святейший сказал, что не вышло отдыха, потому что плохо себя почувствовал, находясь в Испании", сообщил митрополит Ювеналий. Он процитировал собравшемуся духовенству слова Алексия Второго: "Врачи не смогли мне окончательно помочь - и я вынужден был переехать в Мюнхен, и там все наладилось, все было хорошо". Митрополит Ювеналий также рассказал, что патриарх прислал ему рукописную открытку из Мюнхена. "Отдых у меня прервался мерцательной аритмией. И пришлось для проведения кардиоверсии выехать в Мюнхен, и пришлось проходить не только обследование, как предполагалось ранее, но и лечение. Осталась слабость, которая, по словам врачей, постепенно будет проходить. Надеюсь, 1 декабря вернуться в Москву", - говорится в открытке Алексия Второго от 28 ноября. Напомним, 5 декабря патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 18 лет возглавлявший Русскую Православную Церковь, скончался на 80-м году жизни. Алексий Второй был похоронен 9 декабря в Благовещенском приделе Богоявленского (Елоховского) кафедрального собора Москвы.