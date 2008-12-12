Украинские олигархи срочно выводят капиталы

Отечественный бизнес массово выводит капиталы в офшоры. Доллары меняют прописку с украинских городов на Кипр, Панаму и Гонконг. Офшорную компанию нынче можно купить в Киеве за час. Это так называемые “полочные” компании, которые уже зарегистрированы и готовы к переоформлению, пишет издание. Если их стоимость в 2000 году достигала 10 тыс. долларов, то уже спустя восемь лет цены упали в десять раз — до 1,5 тыс. долларов, ссылается издание на слова директора одной из юридических компаний столицы. Рекордное увеличение количества операций с офшорными компаниями в 2008-м заметил и официальный Киев. Как сообщили Корреспонденту в Государственной налоговой администрации Украины, по сравнению с прошлым годом объем таких операций превзошел исторический максимум и составил около 12 млрд грн. Самыми популярными зонами вывода капиталов, по словам партнера международной юридической фирмы Amond and Smith Дениса Кузнецова, стал Кипр, Белиз, Панама, Гонконг, Сейшельские острова и Британские Виргинские острова. Именно там большинство офшоров с украинскими корнями нашли свою вторую родину, и за последние два года, по информации Госкомстата и НБУ, туда было выведено около 3 млрд. долларов. Третьей страной, набирающей популярность запасного аэродрома для украинских офшорников, стала Панама. Особенно после того как в 2005 году по инициативе премьер-министра Юлии Тимошенко это государство исключили из черного списка, отмечает журнал. В последнее время для более изящной работы с офшорами украинские предприниматели предпочитают регистрировать сразу несколько компаний — одну престижную — в Европе, которую будут выставлять на “витрину” и офшорную. Несмотря на активный вывод капиталов в прошлые годы, основательно за офшоры украинская власть взялась только в конце 2008-го. Первым под раздачу попал Кипр, с которым украинские парламентарии пообещали усилить налогообложение инвестиционных операций, если власти этой страны не предоставят информацию о реальных собственниках зарегистрированных там компаний.