Уго Чавес станет кинозвездой в Голливуде

Знаменитый режиссер Оливер Стоун заканчивает работу над документальным фильмом, посвященным президенту Венесуэлы Уго Чавесу. «Фильм не только о Чавесе, но и южноамериканской революции», — охарактеризовал свой проект сам режиссер, сообщает Variety. Стоун был у Чавеса в феврале 2008 года, когда президент Венесуэлы принимал участие в освобождении заложников, захваченных колумбийскими повстанцами. Однако, фильм будет посвящен не посредничеству президента, а тому давлению, которому подвергается Чавес как у себя на родине, так и на международной арене. Оливер Стоун параллельно работает еще над одним документальным проектом, детали которого держатся в строжайшем секрете. Ранее распространялась информация о том, что он намерен снять фильм о президенте Ирана, но сам Стоун опровергает эти слухи, пишет издание «Газета по-украински». Напомним, что Оливер Стоун не первый раз снимает картины, главными героями которых становятся мировые лидеры. Он является автором фильма о кубинском лидере Фиделе Кастро, в 2008 году на экраны вышел его фильм «Буш-младший», посвященный уходящему президенту США. Чавес не раз подвергался острой критике, преимущественно со стороны представителей высших и средних слоёв общества. Оппоненты обвиняют Чавеса в пренебрежении к избирательному законодательству, нарушении прав человека и политических репрессиях, чрезмерной расточительности и фактическом финансировании расходов кубинского государства. Они называют Чавеса «диктатором нового типа».