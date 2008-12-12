Охрана Медведева его не слушает

Неизвестный молодой человек попытался помешать выступлению Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева на научной конференции в Кремле. Как сообщает «РИА Новости», во время выступления Дмитрия Медведева один из присутствующих в Государственном Кремлевском дворце начал выкрикивать лозунги. Служба безопасности попыталась вывести его из зала. Прервав свою речь, Медведев потребовал, чтобы этого человака не выводили: "На самом деле не надо никого убирать. Пусть остается, слушает". "Откровенно говоря, Конституция для этого и принималась, чтобы у каждого было право на выражение своей собственной позиции. Это тоже позиция, ее можно уважать", - отметил Президент России. По информации Газеты.ру, неизвестный выкрикивал не лозунги, а "Позор поправкам!", журналисты других российских СМИ расслышали просто "Позор!". А Лента.ру сообщает, что охрана вывела нарушителя спокойствия из зала, несмотря на приказ президента не трогать.