Хиллари Клинтон будет зарабатывать меньше Райс

Заработная плата Клинтон будет составлять 186,600 долларов в годСенатор-демократ Хиллари Клинтон, которая займет пост госсекретаря США в будущей администрации избранного президента Барака Обамы, будет зарабатывать меньше, чем действующий госсекретарь Кондолиза Райс, на 4 тысячи 700 долларов в год. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Данное сокращение уровня зарплаты будущего госсекретаря было предпринято, чтобы назначение Хиллари Клинтон на эту должность было легитимно. Дело в том, что в соответствии с конституцией США член Сената или Палаты представителей не может быть назначен на правительственную должность, если зарплата на эту должность повышалась во время работы кандидата в Конгрессе США. Обсуждая этот так называемый "Пункт о вознаграждении", отцы-основатели США, прежде всего Джеймс Мэдисон, говорили, что он необходим для избежания ситуации, когда законодатели заранее готовят себе теплые местечки в госаппарате. Такая порочная практика, по их словам, имела место в Америке при колониальном правительстве и в Великобритании. Однако в прошлом столетии президенты несколько раз обходили этот запрет, порождая циничные комментарии, которые звучат по-русски как "закон что дышло". Первым преодолел запрет в 1909 году президент Тафт, а в 1973 году эстафету принял Ричард Никсон, который в разгар Уотергейтского скандала уволил своего министра юстиции и назначил на его место сенатора-республиканца от штата Огайо Уильяма Сэксби. В 1969 году, когда жалованье главе минфина было резко увеличено, Сэксби уже сидел на Капитолийском холме и таким образом подпадал под "Пункт о вознаграждении". Дело мастера боится: жалованье министра юстиции быстро сократили до прежней величины, и Сэксби занял эту должность. Проделанный Никсоном трюк вошел в историю как "уловка Сэксби" и неоднократно упоминался сейчас в СМИ. Большинство конгрессменов пошли Никсону навстречу, однако против "уловки Сэксби" проголосовали десять сенаторов-демократов. Сейчас в сенате остался лишь один из них - Роберт Берд, единственный законодатель, бывший когда-то членом Ку-клукс-клана. Возражая в 1973 году против "уловки Сэксби", он заявил: "Нам не следует обманывать американский народ, создавая у него впечатление, что конституционные препятствия можно каким-то образом обойти". Сейчас к уловке прибегли сами демократы, и критика по этому поводу исходит уже лишь из консервативных кругов, которые доказывают, что в конституциии членам конгресса черным по белому запрещается занимать государственные должности, если при них повышалось соответствующее жалованье. Консервативная Wall Street Journal отнеслась к назначению сенатора Клинтон более терпимо, чем многие ее единомышленники, отметив в редакционной статье, что Хиллари не имела к повышению жалованья госсекретаря никакого отношения, за него не голосовала и вряд ли расчитывала за его счет поживиться, ибо претендовала в ту пору на более высокую должность - президента США. Последний раз зарплата госсекретаря США повышалась в январе 2008 года, когда Клинтон уже была переизбрана в Сенат. По информации агентства, заработная плата Клинтон будет составлять 186,600 долларов в год. Кондолиза Райс, в свою очередь, с 2008 года получает 191 тысячу 300 долларов в год. В настоящее время Хиллари Клинтон, занимая должность сенатора, зарабатывает 169 тысячи 300 долларов ежегодно. Напомним, что Хиллари Клинтон - действующий сенатор от штата Нью-Йорк - в январе 2009 года займет пост государственного секретаря США в администрации Барака Обамы. Ранее американская организация Judicial Watch заявила, что назначение Хиллари Клинтон государственным секретарем страны нелегитимно. Газета Washington Post опубликовала материал, в котором говорится о том, что Клинтон формально не может быть назначена на пост госсекретаря США без нарушения конституции.