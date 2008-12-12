Дочь покойного губернатора Cобчака требует 5 миллионов за рекламу

Ксения Анатольевна подала иск в суд на руководство пермского отеля, который незаконно использовал ее фотографию в своей рекламе. В качестве морального ущерба теледива потребовала ни много ни мало пять миллионов рублей! - Я была просто в шоке, когда увидела себя рекламирующую одну из пермских гостиниц, - призналась Ксения. - Текст макета гласил, дескать, в нашей гостинице любит останавливаться Собчак и другие звезды. Самое смешное, я в этой гостинице ни разу не была! Возмущенная такой наглостью и беспардонностью светская львица решила проучить рекламодателей и потребовала у гостиницы законный гонорар в сумме 5 миллионов рублей! Руководство гостиницы, получившее письмо от адвокатов Собчак, пришло в ужас. - Мы тут ни при чем! - заявила сотрудница отдела маркетинга гостиницы Ольга Бахмутова. - Этот макет мы не согласовывали с журналом, где вышла эта злосчастная реклама. Это ужасное недоразумение. Мы даже не предполагали, что дизайнеры будут использовать в макете лицо Ксении Анатольевны. В конце концов, пусть она предъявляет претензии к изданию, где была размещена эта реклама. Директор журнала должен был обговорить заранее все эти моменты с Собчак... Но мы тут ни при чем! Руководитель журнала, где вышла реклама с лицом светской львицы, в свою очередь тоже отрицает свою причастность к изготовлению макета. - Ситуация, конечно, для нас неприятная, - признался директор издания Павел Сухоруков. - Мы стали невольными участниками скандала и интриг. Жаль, что руководство отеля оказалось столь нечистоплотным. Мы постараемся уладить этот инцидент с Ксенией. Попробуем ей объяснить, из-за чего вышла эта накладка.