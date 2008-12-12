На киевском ипподроме построят 55-ти этажную 5-звездочную гостиницу

Градостроительный совет решил, как реконструировать столичный ипподром, расположенный в Голосеевском районе столицы. Здесь планируют обновить основное поле и построить два дополнительных - для конкура и поло, обновить конюшни и хозпостройки, а также заново возвести три трибуны на 7 тысяч зрителей, пишет "Сегодня". В "благодарность" за это инвестор получит около 15 га территории ипподрома. На них планируют построить подземно-наземный паркинг на 2 тыс. автомобилей, комплекс торгово-развлекательных объектов, 55-этажную 5-звездочную гостиницу (167 метров высотой) и рядом 3-звездочную. Проект пока отправили на доработку, однако незначительную - гостиница и общий вид ипподрома останется, а застройщикам осталось четко разграничить развлекательные и хозяйственные помещения, которые были "неясно указаны". Однако строительство почти "готово к старту". Напомним, ранее киевская власть заявляла о планах привлечь инвестора к развитию столичного ипподрома. Сегодня ипподром расположен на территории более 38 га, а также обладает всеми ресурсами для обеспечения своего нормального функционирования.