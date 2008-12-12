Самый крупный украинский джек-пот в 26 млн поделили организаторы

Организатор самой массовой отечественной лотереи «Супер-Лото» предприятие «Украинская национальная лотерея» приняло беспрецедентное решение. Оно отказалось ждать, когда будет сорван джекпот (26,6 миллиона гривень), и поделило его на свое усмотрение. частности, 10 миллионов от выигрыша достались страховой компании, название которой лотерейщики тщательно скрывают. Хотя, согласно правилам, выигрыш должен был достаться игроку, угадавшему 6 номеров из 52. Чиновники Министерства финансов, которые отвечают за деятельность операторов игорного бизнеса, всячески отказываются комментировать происшедшее. Как рассказал оператор информационной линии «Украинской национальной лотереи» (УНЛ), решение о том, что джекпот нужно поделить, было принято компанией, после того как длительное время никто не срывал выигрыш. Самая крупная сумма от джекпота отошла страховой компании. Еще 5 миллионов гривень ушло на новый джекпот, который теперь разыгрывается. Остальные деньги (10 миллионов), по заверениям организаторов лотереи, они поделили между игроками, которые угадали пять выигрышных номеров, то есть наиболее близко подобрались к заветному выигрышу. «Девять игроков, которые сделали ставку 1 гривня, получили 500 тысяч гривень выигрыша, один игрок, у которого была ставка 2 гривни, — миллион гривень, и три участника лотереи (кто ставил по 3 гривни) получили 1,5 миллиона гривень». Страховую компанию, получившую солидную сумму, на инфолинии лотереи назвать не смогли, переадресовав в главный офис. Директор отдела маркетинга УНЛ Елисей Стратиенко также затруднился с ответом. «Я не знаю. Это вопросы к генеральному директору, но его нет», – сказал он. При этом о том, что гендиректора УНЛ Михаила Победимского нет, клерки главного офиса сообщают на протяжении уже трех недель. Начальник Управления государственного контроля за осуществлением лотерейной деятельности и азартных игр Министерства финансов Александр Андреев в течение трех недель после так называемого суперрозыгрыша «Супер-Лото» не предоставил даже формального ответа. В свою очередь, президент Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Сергей Третьяков не представляет, за какой страховой случай УНЛ перечислила 10 миллионов гривень своей страховой компании. «Никогда не слышал, чтобы кто-то страховал выигрыши. В законодательстве это не предусмотрено. Это может быть на уровне отношений между страховой компанией и оператором лотереи. Все зависит от договора страхования», – говорит он.