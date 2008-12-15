Буре вывел в свет дочерей московского губернатора

На презентации первого альбома экс-«блестящей» Ани Семенович знаменитый хоккеист Павел Буре появился в компании двух молодых красоток. Звезда мирового хоккея явно наслаждался компанией и обстановкой, не обделяя вниманием ни одну из своих спутниц. Как оказалось, в этот вечер спортсмен вывел в свет приемных дочерей губернатора Московской Области Бориса Громова. Хотя Валя и Женя не являются близкими приятельницами виновницы торжества, на вечеринке они чувствовали себя очень комфортно. Вместе с Павлом Буре девушки расположились в вип-зоне и мило сплетничали со своим спутником, периодически обновляя содержимое своих бокалов. Как стало известно LIFE.RU, счет за заказанные еду и напитки Павел оплатил лично. Сама хозяйка мероприятия почти не успевала уделять время своим гостям, так как была озабочена сменой своих нарядов - их Анне приходилось менять едва ли не у всех на глазах, так как в ночном клубе не нашлось подходящей для звезды гримерной. В общей суете в неловкую ситуацию попали и девушки из группы «Блестящие». Один из организаторов концерта за кулисами принял их за моделей, в обязанности которых входило выносить на сцену букеты, и отчитал певиц за нерадивое отношение к работе. А выступление украинской звезды Ани Лорак вообще оказалось под угрозой срыва - в спешке кто-то перепутал диск с ее фонограммой. На презентацию своего диска Аня Семенович пригласила и самого главного человека в своей жизни - маму. Родительница суперзвезды весь вечер очень волновалась за свою дочку, женщине едва не стало плохо от духоты и шума ночного клуба. Но все неприятности компенсировала гордость за безусловный успех ее чада.