Алена Литвин снова выходит замуж

О том, что спустя год после развода Елена вновь собирается под венец, она обмолвилась случайно, рассказывая, как ее семья отметит возвращение Владимира Литвина на пост спикера ВР. Ну а после делать из этого тайну уже не стала. «Сразу после назначения я подарила отцу букет красных роз и сказала добрые слова. А в воскресенье (14 декабря – ред.) на ужине, посвященном новому назначению моего отца спикером Верховной Рады, будет только наша семья - папа, мама, мой брат и мой будущий муж» - отметила она. Имя своего жениха Елена пока не разглашает. И неохотно говорит о том, чем тот занимается. Но очевидно, что он не политик, не бизнесмен и не спортсмен. «Я не знаю, как очертить его род деятельности, - добавляет она интриги. - Не думаю, что это важно». По словам Литвин, новый избранник покорил ее не должностью или профессиональными успехами, а тем, что он хороший человек и искренне к ней относится. Знакомы будущие супруги уже год. О том, где и как Елена познакомилась со своим нынешним бойфрендом, девушка комментировать отказывается, объясняя это так: «Встреча была очень интересной. Но пока я рассказать ничего не могу, потому что это задевает интересы других людей. Поэтому промолчу». Свадьба состоится не ранее февраля. В январе невеста займется закупкой новой коллекции одежды для своего Дома роскоши «Вилла Гросс», который она открыла вместе с итальянскими партнерами в начале этого года. По словам г-жи Литвин, эта свадьба будет скромнее, чем в первый раз. Напомним, что в августе 2003 года Елена Литвин вышла замуж за Дмитрия Крейнина, сына известного днепропетровского бизнесмена. С Дмитрием девушка училась в одной группе в Институте международных отношений. Тогда свадьбу отгуляли с размахом. После 5 лет супружеской жизни Елена и Дмитрий разошлись. Инициатором развода была Елена. Что стало причиной? Она не рассказала всех нюансов даже своему отцу, что уж говорить об откровенности с прессой. Но из информации, которая просочилась в СМИ, супруги попросту не сошлись характерами.