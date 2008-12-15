Подружка принца Гарри сменила работу

Мировой экономический кризис заставил подругу британского принца Гарри Челси Дейви сменить работу. Двадцатитрехлетняя подруга младшего сына наследника британского престола принца Чарльза отработала последнюю неделю в адвокатском бюро Farrer&Со. С понедельника она начинает недельную стажировку в инвестиционном подразделении в департаменте корпоративного финансирования фирмы Allen&Overy. «Челси решила, что во время нынешнего кризиса карьера в сфере корпоративного права является интересным вариантом. Ей придется пройти через жесткий процесс интервью и провести исследование конкретной сложнейшей проблемы», - заявил один из друзей девушки, получившей диплом юриста в университете Кейптауна. Параллельно с работой Челси заканчивает аспирантуру в университете Лидса. Бюро Allen&Overy знаменито тем, что его основатель Джордж Аллен был советником короля Эдуарда Восьмого во время монархического кризиса 1936 года, вызванного его отречением от престола.