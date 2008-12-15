Журналист кинул два ботинка в Буша

Иракский журналист метнул в президента США Джорджа Буша свои ботинки на пресс-конференции в Багдаде. При этом журналист выкрикнул по-арабски: «Это прощальный поцелуй, собака!» Ботинки не попали в цель, приземлившись в нескольких метрах от Буша. Один из них пролетел над головой президента США и ударился в стену за его спиной. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, стоявший рядом с Бушем, пытался прикрыть своего американского коллегу рукой. Журналиста, метнувшего ботинки, быстро схватила охрана и вывела из зала. Говоря о случившемся, Буш заверил: «Я не почувствовал ни малейшей угрозы».