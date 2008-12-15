Шок! Опра Уинфри весит уже 90 кг!

Известная телеведущая Опра Уинфри смущенно призналась, что ее вес сейчас составляет около 90 кг. В январском номере журнала "O" 54-летняя телеведущая рассказала о своей недавней борьбе с серьезным заболеванием щитовидной железы и нарушением в связи с этим обмена веществ. По словам Уинфри, с 2006 года она прибавила целых 18 кг - тогда она весила 72 кг, сообщает АР. "Я смотрю на свою стройную фигуру тогда и думаю: "Как же я позволила случиться такому снова?" – горько отметила королева ток-шоу, добавив, что она смущена этим фактом и злится на себя. Индекс массы тела Опры Уинфри, который вычисляется при помощи соотношения веса и роста, теперь составляет 31.8 – эта цифра свидетельствует об ожирении. Люди с таким индексом массы имеют более высокие риски таких хронических болезней, как повышенное давление, диабет и высокий уровень холестерина. Уинфри призналась, что оставила все попытки быть худой. Все, что она теперь хочет, - быть сильной, здоровой и чувствовать себя хорошо. 5 января на своем шоу Опра собирается честно обсудить проблемы собственного избыточного веса. В 1988 году Уинфри с радостью продемонстрировала на шоу свою подтянутую фигуру – тогда она потеряла на протеиновой диете целых 30 кг. Но потом телеведущая завязала с диетами, и к концу 90-х годов весила уже около 107 кг, ей пришлось признать, что она вернула все потерянные килограммы. В 2005 году Уинфри морила себя голодом в течение четырех месяцев, чтобы похудеть, и достигла результатов. Однако после этого ее вес снова пополз вверх, сообщает Factnews. Напомним, что Опра Уинфри является одной из самых влиятельных женщин США и мира, этот факт неоднократно признавался в различных рейтингах. В сентябрьском списке Forbes Опра была представлена в числе 42 женщин, которые оказались среди 400 американских миллиардеров. По оценке журнала, состояние Уинфри составляет 2,7 млрд долларов. Она также известна своими благотворительными акциями. В том же сентябре она возглавила рейтинг самых щедрых знаменитостей.