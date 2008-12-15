Пресс-секретарше президента дали в глаз

Президент США Джордж Буш сумел увернуться от брошенных в него с близкого расстояния одного за другим двух ботинок, но пресс-секретарь президента США Дана Перино во время инцидента на пресс-конференции в Багдаде получила синяк под глазом. «У Даны Перино небольшой синяк под глазом. В свалке, возникшей во время захвата телевизионного репортера, она получила удар в глаз микрофоном», - сообщила в эфире телекомпании корреспондентка Эн-би-си Пэтти Колхэйн, которая первая рассказала о полученной Перино травме. Позже этот факт подтвердил собственный корреспондент Эн-би-си Джон Янг. «Пресс-секретарь Белого дома Дана Перино получила удар микрофоном в лицо, когда службы безопасности боролись с репортером», - сообщил в своем репортаже Янг. Говоривший на условиях анонимности высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил газете «Политико», что Перино получила легкую ссадину во время инцидента на пресс-конференции в Багдаде. Перино чувствует себя нормально и продолжает поездку вместе с президентом, подтвердил официальный представитель. Возвращение Буша из поездки в Ирак и Афганистан ожидается в понедельник.