Баба Параска лечится в элитной клинике

Народный символ «оранжевой революции» Прасковья Королюк (баба Параска), которую 10 декабря сотрудники Управления госохраны не пустили к президенту Украины, сейчас находится в больнице в Феофании и чувствует себя неважно. «Болит спина и что-то внутри, с трудом встаю с кровати, возможно, трещина в ребре или что-то отбито. Когда меня оттаскивали, я говорила: не бейте меня, я же вам в матери гожусь, а они только смеялись и били кулаками в плечи, по почкам, потом я почувствовала, что в спине что-то треснуло, – со слезами в голосе рассказала баба Параска. – Мне сделали рентген, но врачи ничего не говорят, сказали только, что лечиться придется шесть недель. Лежу в двухместной палате, из лекарств дают в основном обезболивающие. Обидно и горько, что так со мной поступили, я же не бандитка, меня вся страна знает в лицо. Считаю, это – плевок в душу всем, кто был на Майдане» - сообщает издание со ссылкой на украинскую прессу. Параску привезли в больницу с жалобами на сильные боли в спине. «Боли страшные. Ногами помаленьку хожу сама, но поворачиваться на спине очень больно, не могу ни влево, ни вправо, - рассказывает баба Параска. – Я тут с вечера среды, у меня уже взяли анализы, сделали снимки позвоночника, но пока ничего не сказали». Королюк рассказывает, что охрана Виктора Ющенко обошлась с ней чрезвычайно жестоко. «Они мне спину побили, гнули меня, чуть не переломали. Два человека схватили меня за руки, за ноги, за голову, хотели засунуть в машину. Потом подошли еще люди, били по шее, по голове», - сквозь слезы говорит она. «Приказал Президент такое сделать или не приказал – я не знаю. Я не слышала таких слов Президента, как же можно такой грех на душу брать? Но то, как со мной поступили – это позор. Мне люди звонят и говорят, что у Президента теперь рейтинг падает, потому что бабку Параску со стороны Президента побили его охранники», - продолжает она. В среду Параска хотела возложить цветы к памятнику Вячеславу Чорновилу в то время, когда там должен был быть Виктор Ющенко, но ее не оказалось в списках приглашенных. Охрана применила к Параске силу и доставила в милицию, откуда бабушку отпустили, составив протокол об административном нарушении. Напомним, "героиню помаранчевой революции" Параску Королюк в 2005 году в канун Дня Независимости, Президент Украины Виктор Ющенко лично наградил орденом Княгини Ольги III степени. В мотивации вручения награды записано, что Прасковья Королюк - "активная участница общественного движения".