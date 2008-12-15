Дочь Берлускони выскочила замуж за танцора

42-летняя дочь премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в минувший уикенд вышла замуж. Марина Берлускони связала свою судьбу с артистом балета, который покорил ее, танцуя в "Лебедином озере" на сцене знаменитого миланского театра La Scala. Стоит отметить, что сам Сильвио Берлускони также был очарован своей будущей второй женой, актрисой Вероникой Ларио, когда она выступала в этом же театре в 1980 году. Старшая дочь премьер-министра Италии унаследовала деловую хватку отца, она является председателем административного совета компании Fininvest и недавно была названа журналом Forbes самым могущественным менеджером в мире среди представительниц слабого пола. Ее также признали самой влиятельной женщиной Италии. В интервью журналу Chi Марина призналась, что вела себя как школьница, когда отправилась посмотреть на Маурицио Ванадиа в La Scala после того, как обратила на него внимание на каком-то светском рауте. Роман начался после того, как Ванадиа, который получил профессиональную травму, оказывал помощь доктор футбольного клуба AC Milan, принадлежащего Сильвио Берлускони. Из-за этой травмы Ванадиа был вынужден уйти со сцены, сообщает «Newsru.com». Пара до свадьбы жила вместе в течение 7 лет, у них есть двое детей. Церемония бракосочетания прошла в Ломбардии, в Аркоре на вилле Сан-Мартино. На свадьбе присутствовали около 60 гостей из числа родственников и друзей молодоженов.