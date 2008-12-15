Английский принц отрастил бороду

Принц Уильям отрастил бороду в течение последних недель – наследник престола перестал бриться, когда участвовал в спецоперации морского спецназа в Барбадосе. Пока 26-летний принц отдыхает и развлекается охотой, готовясь к курсу обучения в ВВС, где ему придется сбрить бороду, поскольку ее ношение запрещено уставом. Из Барбадоса принц возвратился неделю назад, но, по всей видимости, ему так нравится его новый облик, что он пока не решается сбрить бороду. Наследника престола засняли во время охоты на фазанов в королевском поместье Сэндрингхэм в Норфолке в компании с братом, принцем Гарри, который был гладко выбрит, и подружкой Кейт Миддлтон. Правила ношения бороды и усов в разных подразделениях вооруженных сил Великобритании очень отличаются. Так, королевский флот позволяет с разрешения командира носить бороду, однако там под запретом всякие усы, козлиные бородки и «дизайнерская щетина». Как предполагают британские СМИ, бороду Уильям отрастил еще и для того, чтобы быть неузнаваемым во время секретной военной миссии. Как отмечает The Telegraph, Уильям следует и семейной традиции - принц Уэльский также отращивал бороду во время военно-морских учений на Аляске в 1975 году. Однако бороды полностью запрещены в британских ВВС, и принц обязан быть чисто выбритым, когда в январе 2009 года он прибудет в военную часть, чтобы начать 18-месячный учебный курс в качестве пилота, сообщает «Newsru.com». Как ожидается, принц Уильям появится с бородой и на традиционном рождественском ужине в Сэндрингхэме, который устраивает для семьи королева Елизавета II. Принц Уильям заставил говорить о себе не только в связи с новым обликом, он еще и вызвал негодование участием в охоте на фазанов. Лига против жестоких видов спорта обвинила молодых членов королевской семьи в том, что они «подают плохой пример» согражданам.