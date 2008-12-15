Великий князь Романов стал советником в "Норильском никеле"

Великий князь Георгий Романов стал советником генерального директора комбината “Норильский никель” Владимира Стржалковского. О новом назначении в “Норникеле” говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. В должности советника Георгий Романов будет отстаивать в Евросоюзе интересы крупнейшего в России производителя цветных металлов. Великий князь также войдет в состав правления Института никеля, чтобы представлять там интересы “Норникеля”. Георгий Романов ранее работал помощником вице-президента Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике в Брюсселе. Затем в Люксембурге он занимался вопросами атомной энергетики. “Норильский никель” является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, а также одним из мировых лидеров по выработке меди и платины. На 12 декабря 2008 года капитализация компании на РТС составляла около 12,9 миллиарда долларов.