Вакарчука сожгли

В Симферополе прошел пикет «Даешь высшее образование на русском языке!» против принятия проекта поправок к закону об образовании, запрещающих использование в вузах любых языков, кроме украинского. Во время митинга у представительства президента Украины в Крыму было сожжено чучело министра образования страны Ивана Вакарчука. Инициаторами пикета выступили Русская община Крыма и партия «Русский блок». Как отметил председатель Симферопольской городской организации «Русского блока», депутат Симферопольского горсовета Валерий Ильичев, «симферопольцы и все крымчане с негодованием и возмущением встретили новость о том, что Министерство образования Украины подготовило проект о внесении изменений в закон о высшем образовании, которым предлагается определить украинский язык единственным для получения высшего образования». По мнению Ильичева, министерство образования Украины грубо нарушает права человека и добивается введения языковых ограничений на получение высшего образования. В то же время, депутат Верховного Совета Крыма, председатель Постоянной комиссии по науке и образованию Анатолий Жилин уверен, что Киев не сможет в ближайшее время ввести новые языковые ограничения. Участники митинга предложили Кабмину отправить министра образования Вакарчука в отставку за антиконституционные действия. «Его чучело мы сжигали в Крыму дважды. Но как гласит народная мудрость – «Бог любит троицу». Нет – языковой инквизиции в XXI веке!», – сказано в резолюции. В завершении митинга было сожжено чучело с портретом Вакарчука. Пикетчики скандировали: «Вакарчука в отставку!». Напомним, что ранее парламент Крыма потребовал отмены приказов Минобразования и Минздрава Украины об украинизации школьного обучения и введении преподавания на украинском языке в высших медицинских учебных заведениях, поскольку они нарушают закрепленные Конституцией гарантии прав граждан на воспитание, обучение и получение образования на родном языке. В свою очередь ультраправое движение «Свобода» выступило за языковое ограничение при поступлении в вузы. По мнению главы Ивано-Франковского отделения «Свободы», доцента-филолога Ирины Фарион, донецкие и луганские абитуриенты, которые не владеют украинским языком, не имеют права вступать в высшие учебные заведения. Ученый считает, что подобную «халатность» Министерства образования и науки и в частности министра Ивана Вакарчука должно компенсировать введение административной ответственности за незнание и невладение украинским языком.