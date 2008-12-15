Жена президента Сирии самая элегантная

Французский журнал ”Эль” назвал самой элегантной первой леди 33-летнюю Асму Асад, жену президента Сирии. Жюри возглавляла дизайнер Соня Рикель. Президент Сирии Башар Асад, 43 года, женился на Асме аль-Ахрас в декабре 2000-го. В том же году он унаследовал от отца Хафеза э ль-Асада кресло президента. Молодые супруги поселились в президентском дворце на горе Касьюн. Асма родилась в семье известного кардиолога в Великобритании. Образование компьютерного инженера получила в Королевском колледже в Лондоне. С Башаром познакомилась в лондонском интернет-кафе. Асад тогда учился в Оксфордском университете. Когда он сделал предложение Асме, она оставила работу в банке и переехала к Башару. Жена президента даже в Дамаске не изменяет своим европейским привычкам. Асма не носит хи джаб и не покрывает голову платком. Иногда появляется на людях в коротких юбках. Нередко с частными визитами летает в Лондон. С мужем Асма воспитывает сыновей Хафеза и Зейна и дочку Карим. Президент Башар раз в неделю ужинает с женой и детьми в обычном дамасском ресторане. Второе место в рейтинге самых красивых заняла Карла Бруни-Саркози, жена президента Франции. Третью ступеньку отдали Мишель Обаме, жене новоизбранного президента США.