Абрамович съэкономит миллион

Организаторы футбольного турнира «Кубок Первого канала», который спонсирует российский олихарх Роман Абрамович, решили отказаться от призового фонда, ранее составлявшего миллион долларов. «Мы разослали соответствующие уведомления всем участникам соревнований, — заявил Александр Эйдельштейн, вице-президент проводящего КПК фонда «Национальная академия футбола». — Большинство из них уже согласились с нашим решением. Ведь клубы и так останутся не в накладе — они получают бесплатный полноценный тренировочный сбор с отличными спаррингами».