Горбачева выписали из больницы

15 декабря 2008, 16:40

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, которому на прошлой неделе была успешно сделана операция на глазах, выписан из Центральной клинической больницы (ЦКБ). «Михаил Сергеевич уже вышел из больницы, хотя сегодня поехал туда, чтобы показаться врачам, и такое наблюдение вполне естественно после операции», - сообщил руководитель пресс-службы «Горбачев-Фонда» Павел Палажченко. По его словам, Горбачев чувствует себя нормально. Ранее сам политик, ссылаясь на оценки врачей и свое самочувствие, рассказал, что его восстановление идет нормально. «Да, мне действительно сделали операцию на глазах, сейчас я нахожусь в ЦКБ, но, по оценкам врачей и по тому, как я себя чувствую сам, восстановление проходит нормально», - заявлял в четверг бывший советский лидер. Горбачев также рассказал, что, поправившись, еще в этом году постарается съездить в Германию, где находится его внучка Ксения, которая недавно родила дочку. «Получилось так, что пока я правнучку видел только на фотографии, которую мне прислали. Она - вылитая мама», - рассказал Михаил Сергеевич. Напомним, что экс-президент СССР не поехал на встречу нобелевских лауреатов в Париж, поскольку находился в ЦКБ. Отменить поездку ему порекомендовали врачи-офтальмологи. Тем не менее, Горбачев направил обращение участникам встречи, в котором выразил благодарность за приглашение. 77-летний экс-президент сам был награжден Нобелевской премией мира в 1990 году.

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