Ющенко едит в гости в Ватикан

Ющенко позвали в гости в Ватикан Папа Римский Бенедикт ХVІ приглашает президента Виктора Ющенко посетить Ватикан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента. Соответствующее приглашение президенту во время встречи передал митрополит Львовской митрополии римско-католической церкви архиепископ Мечислав Мокшицкий. Ющенко поздравил Мокшицкого с началом служения в качестве митрополита и выразил удовлетворение развитием украино-ватиканских отношений. В мае Ющенко пригласил Папу Римского Бенедикта XVI посетить Украину.