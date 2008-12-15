Черномырдин уйдет на покой?

Как стало известно Газете.Ru, на этой неделе в Госдуму будут внесены документы для назначения губернатора Московской области Бориса Громова послом России в Украине. Как пишет Газета.Ru, заявление о добровольной отставке Громов уже написал. О том, что представление на назначение Громова послом в Украине поступит в российский парламент на этой неделе, Газете.Ru сообщил источник, близкий к структурам СНГ. В свою очередь, источник, близкий к правительству Московской области, заявил Газете.Ru, что объявление об уходе губернатора на дипломатическую работу возможно уже в понедельник, 15 декабря. Согласно существующей процедуре кандидатуру посла перед назначением должны рассмотреть в закрытом режиме комитеты по международным делам Госдумы и Совета Федерации, а поскольку речь идет о главе дипмиссии в Украине, то свое одобрение должны дать и комитеты по делам СНГ обеих палат. После этого агреман на назначение должен выдать Киев. "Все планируется сделать оперативно. После того как документы поступят и начнется их рассмотрение, будет дан ход заявлению об отставке, которое Громов уже написал", заявил источник Газеты.Ru. Нынешний посол России в Киеве Виктор Черномырдин будет отозван по состоянию здоровья. По некоторым сведениям, экс-премьер России перенес некоторое время назад сложную операцию. Один из членов международного комитета отметил в разговоре с Газетой.Ru, что если кандидатура Громова будет внесена, то она вряд ли встретит сложности. В то же время от себя парламентарий добавил на условиях анонимности, что лично у него "генерал вместо профессионального дипломата на этом крайне ответственном направлении энтузиазма не вызывает". В свою очередь, член комитета по делам СНГ Константин Затулин считает кандидатуру Громова подходящей для данного назначения. "Для Громова это хороший пенсионный вариант", согласился политолог Станислав Белковский. В то же время, по его мнению, это назначение будет свидетельствовать о том, что "отношения двух стран находятся в точке замерзания". "Громов никак не связан с украинскими элитами, никак ими не воспринимается, и вряд ли с его переездом на Украину произойдут какие-то прорывы", предположил он. По мнению Белковского, сама природа отношений между украинской и российской элитой другая, и прежний подход, когда посланником Москвы работает политик, делавший карьеру еще в советское время и рассчитывающий исключительно на личные связи, перестал работать со времен оранжевой революции. Газета.Ru пишет, что в 1989–1990 годах после вывода советских войск из Афганистана генерал Громов командовал Киевским военным округом.