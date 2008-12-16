Собака Буша поздравила американцев с Рождеством

Одно из самых оригинальных поздравлений с Рождеством получили накануне граждане США. Его пролаял «первый пес» Америки скотч-терьер Барни, питомец президента Джорджа Буша и его супруги Лоры. Традиционный видеоролик с рождественскими поздравлениями «от Барни» размещен в Интернете. Выполнен он на сей раз в олимпийском стиле, а помогли в его записи самые настоящие олимпийские чемпионы - герои Игр-2008 в Пекине пловец Майкл Фелпс и гимнастка Настя Люкин, сообщает «Эхо Москвы». Сам же Барни появляется в этом наполовину анимационном ролике в качестве мастера по гимнастике, плаванию и прыжкам в воду. А поскольку под Рождество, как известно, «могут сбыться все желания», то Барни еще снится, как он побеждает в самом престижном турнире по гольфу и как партнеры по команде скандируют его имя.