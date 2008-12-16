Лагерфельд уволил свою прислугу

Немецкий модельер Карл Лагерфельд, живущий в Париже, недавно переехал в жилище более скромных размеров и уволил почти всю прислугу. «Я больше не хочу иметь столько персонала», - признался он. Свой шаг он объясняет стремлением к более простой жизни. «Простая жизнь» в представлениях короля моды выглядит так: горничная, шофер и повар, три джипа внушительных размеров и два новых дома - один во французской столице, другой в США. Совсем обойтись без помощи по хозяйству было бы сложно, объясняет он. Жизненно необходимы модельеру и три джипа «Hummer» самой большой модели - такие используют американские военные в Ираке. «У меня есть три таких автомобиля. Два здесь, в Париже, и один - в Монте-Карло. Я не хотел бы ездить на одинаковой высоте с другими. А «Hummer» подобен танку и дает мне чувство защищенности», - рассказал Лагерфельд, сообщает «Комсомольская правда в Украине». На резонно возникающие вопросы о том, не объясняется ли стремление к более скромной жизни финансовым кризисом, модельер отвечает отрицательно. По его словам, кризис индустрию моды не затронул. «К счастью, сегодня в мире имеются состояния, которых во время кризиса 1929 года еще не было - китайские, индийские, арабские, русские. Когда кризис закончится, Европа и Америка окончательно превратятся в прекрасный старый мир, а новый мир будет представлен Индией, Китаем и странами Персидского залива», - считает дизайнер. По его словам, ему по душе пуританская жизнь. «Я позволяю себе очень мало и мог бы жить в спартанских условиях», - говорит Лагерфельд.