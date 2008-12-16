Журналиста "Буша" взяли под стражу

В Ираке тысячи демонстрантов выступили с требованиями освободить журналиста, который бросил в Президента США Джорджа Буша ботинки и выкрикнул слово "собака". По информации радио "Свобода", власти сообщили, что Мунтадер аз-Зейди был задержан сразу же после инцидента, который произошел в воскресенье во время неожиданного визита Буша в Ирак. Демонстрации в поддержку журналиста прошли в столичном районе Садр-сити, на юге страны в городе Басра и священном городе Наджаф. За освобождение журналиста выступил иракский телеканал "Аль-Багдадия", где работает аз-Зейди. В то же время правительство страны назвало инцидент "постыдным" и потребовало, чтобы работодатели журналиста выступили с публичными извинениями, передает агенство "Лига".