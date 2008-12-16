Новый скандал из-за жены президента Франции

Не дает покоя издателям и на сей раз производителям модных сумочек знаменитое фото Карлы Бруни, где она снята обнаженной в позе "Натурщицы" Жоржа Сера. Компания Pardon поместила фото Карлы на одну из моделей своих сумок. Адвокат Бруни уже подготовил иск на 125 тысяч евро. Плюс, разумеется, изъятие скандального предмета гардероба из продажи. Впрочем, глава Pardon Петер Мертес оказался не пугливым и парировал иск тем, что сумка не продается, а предлагается совершенно бесплатно всем клиентам компании, и настоял на том, что использование фотографии супруги президента абсолютно легитимно, поскольку она лицо публичное.