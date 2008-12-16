Кличко встретит Новый год без Курковой

Сразу после боя жена Виталия Кличко Наталья по секрету сообщила , что теперь все семейство собирается поехать отдыхать. Заедут в Киев, возьмут родителей, детей и — в теплые края. Куда именно, Наташа рассказать не захотела. Зато призналась, что таким "полным составом" отдыхать доводиться весьма редко. Так же, в кругу близких они и встретят Новый год... Кстати, Владимира на пресс-конференции не преминули спросить о чешской модели Каролине Курковой (прозвище которой — КК, почти К2). И если недавно, Кличко опровергал слухи об их романе, то теперь высказался о ней, как о "близкой подруге". Правда, тут же записал ее в число всех тех знакомых девушек, которых он бы хотел оградить от просмотра своих поединков вживую. И добавил, что Каролина с ними Новый год встречать не будет.