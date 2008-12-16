Ботинки, брошенные в Буша, оценены в $100 тыс

Бывший технический директор иракской футбольной команды Аднан Хамад предложил купить за 100 тыс. долларов ботинки, которые бросил в президента США Джорджа Буша иракский журналист. Как сказал Хамад, "иракский журналист Мунтазер аз-Зейди таким поступком выразил отношение всех иракцев к Джорджу Бушу, который разрушил Ирак и надругался над его народом". Накануне другой иракский бизнесмен объявил, что готов заплатить любую цену за "прославившиеся" ботинки, сообщает Корреспондент. В защиту иракского журналиста выступили сегодня его коллеги и иорданские адвокаты. Независимый иракский телеканал "Аль-Багдадия", базирующийся в Каире, в понедельник потребовал от иракских властей немедленно освободить журналиста этого телеканала, бросившего накануне на пресс-конференции в Багдаде в президента США Джорджа Буша свои ботинки. "Аль-Багдадия требует от иракских властей немедленно освободить нашего журналиста Мунтазера аль-Заиди в соответствии с принципами демократии и свободы слова, которые иракский режим и американские власти обещали народу Ирака", - говорится в заявлении телеканала, распространенном сегодня. "Все, что будет предпринято против Мунтазера, будет нами рассматриваться как акт диктаторского режима", - заявляет Аль-Багдадия. Профсоюз иорданских адвокатов призвал Арабский и Международный союзы адвокатов создать коллегию по защите Мунтазера аз-Зейди. По его словам, иорданский профсоюз вместе с Арабским союзом адвокатов собирается сформировать организацию по защите иракского журналиста и требует проводить суд над ним за пределами Ирака, поскольку Ирак является оккупированной страной. Иорданские адвокаты потребовали освободить Мунтазера аз-Зейди. "Любое обвинение против него считается нарушением прав человека и международных законов, связанных с гражданскими и политическими правами, а также противоречит праву на сопротивление оккупации", - говорится в заявлении профсоюза. Иорданское объединение адвокатов потребовало вместо журналиста заключить за решетку Джорджа Буша за "преступления против человечности".