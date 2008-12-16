Вице-премьер Немыря пришел на работу немытым

Вице-премьер-министр Григорий Немыря жалуется на отсутствие воды у него дома во вторник. Об этом он сказал на конференции «Границы Европы». «Я передаю горячий привет мэру Киева. Дело в том, что мне посчастливилось начать сегодняшнее утро без воды в доме. Не только горячей, но и холодный душ не был альтернативой, поскольку воды не было вообще», – сказал он. В то же время Немыря выразил надежду на то, что такое необычное начало дня поспособствует ведению более открытой и острой дискуссии в ходе конференции.