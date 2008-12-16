Нобелевский лауреат стал министром

Избранный президент США Барак Обама официально объявил на пресс-конференции в Чикаго о выдвижении кандидатуры нобелевского лауреата Стивена Чу на пост министра энергетики США. По словам Обамы, энергетика будет одним из приоритетов его президентства сразу после предстоящей 20 января инаугурации. “Я уверен, что 20 января мы будем готовы начать путь к новым областям энергетики. Это будет ведущим приоритетом моего президентства”, — заявил Обама. Чу в настоящее время является директором Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, в которой проводятся фундаментальные и прикладные исследования в ядерной области.