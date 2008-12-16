Завтра у Черновецкого дипломатический прием

В среду, 17 декабря, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоится торжественный Дипломатический прием по случаю празднования Нового 2009 года и Рождества Христова. В этом традиционном мероприятии, которое проходит по инициативе Киевского городского головы Леонида Черновецкого, примут участие аккредитованные в Украине дипломаты и почетные консулы разных стран, представители центральных и местных органов власти, главы крупнейших религиозных конфессий страны. Можно ожидать, что прием в этом году посетят около 600 гостей. Как сообщил ответственный за организацию приема заместитель председателя КГГА Сергей Рудик, на прошлой неделе были согласованы последние организационные и протокольные тонкости: разосланы приглашения, утвержден сценарий приема, его музыкальное оформление и концепция праздничного оформления зала. "Конечно, основным украшением праздника станет 12-метровая новогодняя елка, которую привезли из Фастовского лесничества. В прошлую пятницу ее установили и уже начали украшать", - добавил Рудик.