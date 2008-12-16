Литвин будет дарить подарки и книжки

В среду, 17 декабря, Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин примет участие в открытии благотворительной книжной ярмарки в Украинском доме, а во второй половине дня направится с рабочей поездкой город Ржищев Киевской области. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе украинского парламента, согласно программе визита, В.Литвин встретится с общественностью города педагогическими коллективами, руководителями предприятий, пенсионерами и молодежью. Во время посещения строительного техникума Председатель Верховной Рады пообщается со студентами и педагогическим коллективом заведения, после чего, как ожидается, даст пресс-конференцию для средств массовой информации. Напомним, на текущей неделе Верховная Рада Украины работает в пленарном режиме.