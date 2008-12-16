Принц Чарльз подарит жене поездку на паровозе

Неожиданный подарок к Новому году подготовил принц Уэльский Чарльз своей супруге герцогине Корнуоллской Камилле, - наследник престола пообещал прокатить жену на настоящем паровозе. При этом Чарльз сам будет машинистом. Катание на знаменитом английском локомотиве А1-S (The A1 Steam Locomotive Trust) , известном также как «Торнадо», намечено на февраль будущего года. Стало известно, что Чарльз провезет Камиллу по восточному побережью Англии. Великобритания отказалась от использования паровозов на своих железных дорогах в 1966 году, а два года спустя последняя паровая машина была выведена из подвижного парка страны. Сейчас паровые локомотивы можно встретить в Великобритании только в музее. Однако 18 лет назад группа энтузиастов приступила к проекту по восстановлению А1-S. Основная трудность состояла в том, что не сохранилось ни одного парового двигателя этой серии, и его нужно было построить по старым чертежам. Принц Чарльз, среди многочисленных увлечений которого фигурируют и паровозы, принял активное участие в общенациональной кампании по сбору денег, так что в нынешнем месяце восстановленный «Торнадо» успешно прошел первые ходовые испытания. В результате принц Чарльз, который имеет квалификацию машиниста паровоза, объявил на днях Камилле, что провезет ее в новом году на паровозе.