Ющенко заинтересовался летучими мышами

Президент Украины Виктор Ющенко предлагает Верховной Раде принять поправки к Соглашению о сохранении летучих мышей в Европе. Об этом говорится в проекте закона N0109 "О принятии поправки к соглашению о сохранении летучих мышей в Европе", зарегистрированном в Раде 15 декабря. В частности, в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, механизм реализации цели заключается в прохождении определенных законодательство процедур, направленных на обеспечение принятия законопроекта с дальнейшим посланием соответствующего сообщения Депозитарию Соглашения. Законопроект предусматривает определение позиции Украины относительно поправок к Соглашению о сохранении летучих мышей в Европе, внесенных Резолюцией 3.7 Совещания Сторон Соглашения. Также в пояснительной записке говорится о том, что реализация законопроекта не будет требовать дополнительных расходов из госбюджета Украины, и что проект акта не касается вопроса развития административно-территориальных единиц и не требует проведения консультаций с общественностью. Предполагается, что принятие предлагаемого законопроекта не приведет к негативным социально-экономическим последствиям.