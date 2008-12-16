Обама приедит на инагурацию на поезде

Избранный президент США Барак Обама решил прибыть 17 января в Вашингтон на поезде, чтобы официально начать серию инаугурационных мероприятий в столице страны, кульминацией которых будет принятие им президентской присяги ровно в полдень 20 января. Обама начнет свою поездку на поезде из Филадельфии (штат Пенсильвания), откуда он проследует в Уилмингтон (штат Делавэр), где к нему присоединится избранный вице-президент США Джозеф Байден, после чего Обама и Байден вместе направятся в Балтимор (штат Мэриленд), а затем уже в Вашингтон. «Поездка, которая следует традиции прошлых инаугурационных поездок, включает мероприятия по пути следования и отдает дань уважения богатой истории Америки. Поездка начнется с города, где была подписана Декларация независимости, и где прозвучал Колокол свободы», - сообщила пресс-служба президентского инаугурационного комитета. Обама одержал убедительную победу на состоявшихся 4 ноября президентских выборах в США. В понедельник во всех 50 американских штатах и в федеральном округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон, завершились собрания представителей «коллегии выборщиков», на которых итоги голосования 4 ноября были официально оформлены соответствующим протоколами, запечатаны и будут теперь отправлены в Вашингтон. На собраниях были оформлены уже известные итоги выборов, в ходе которых Обама получил 365 голосов выборщиков, а его соперник-республиканец Джон Маккейн - 173. Следующим этапом процесса выборов президента будет официальная «сертификация» протоколов собраний выборщиков, которая в начале января пройдет в конгрессе США, после чего на церемонии инаугурации 20 января 2009 года Обама примет присягу и вступит в должность президента США.