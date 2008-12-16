Черномырдин и провокация

В МИД РФ категорически опровергают сообщения ряда СМИ о возможной смене в ближайшее время посла России в Украине. Об этом во вторник заявил по телефону замглавы МИД РФ Григорий Карасин. "Эти слухи абсолютно не соответствуют действительности, и вся поднятая в СМИ шумиха носит характер неприкрытого хамства", - заявил Карасин. "Вся шумиха, поднятая по данному вопросу, носит откровенно неприличный характер и не соответствует реальному положению дел", - подчеркнул он. Касаясь своей поездки в Украину, Карасин напомнил, что в Украине состоялись межмидовские консультации, а также ряд его встреч с представителями руководства Украины. "Еще раз хочу повторить, что никакого отношения к слухам, распространяемым рядом СМИ о возможной замене нашего посла в Украине, моя поездка в Киев не имеет никакого отношения", - сказал Карасин.