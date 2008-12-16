Вице-премьер-министр Украины требует отечественную Меркель

Вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря считает, что Украине нужна своя Ангела Меркель. Такое мнение Немыря высказал на конференции “Границы Европы”, которая проходит в Киеве. Он отметил, что в начале 1990-х годов в нашем государстве искали украинского Андрея Сахарова. По убеждению Немыри, единственным человеком, который по масштабам личности смог бы приблизиться к этому правозащитнику, был Вячеслав Чорновил. Но, по словам Немыри, даже он не был абсолютно украинским Сахаровым, тем человеком, который смог бы изменить сознание нации, который бы имел достаточный моральный авторитет в народе, чтобы показать пальцем и назвать коррупционера коррупционером, и иметь авторитет против аналогичных обвинений. Потом, по словам Немыри, в Украине искали украинского Михаила Горбачева, украинского Сергея Кириенко, теперь мы ищем украинского Барака Обаму. “Честно говоря, Обама, мне кажется, подает значительные надежды на перемены, но, глядя с середины страны, возможно, нам надо больше украинскую Ангелу Меркель иметь”, — сказал он. По мнению вице-премьера, возраст такого политика не имеет значения, в нынешнем украинском правительстве очень много политиков, в том числе премьер-министр Юлия Тимошенко, которые почти одного возраста с Обамой. “Нам нужна украинская Меркель, будь-то женщина, или мужчина. Я не имею в виду никакой пол, но это должен быть такой тип политика, который сможет спокойно, но постоянно внедрять изменения, сохраняя стабильность в стране”, — убежден Немыря.