Так и не покинувший Киев экс-посол Грузии снова займет эту должность

Послом Грузии в Украине вновь станет Григол Катамадзе, который два года назад занимал эту должность, но затем был переведен в МИД Грузии. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе назвал во вторник кандидатуры послов Грузии в ряде стран и международных организаций, сообщает Georgia times. По инфоромации министра, новые назначения производятся в связи с освобождением ряда мест после кадровых изменений в правительстве в ноябре-начале декабря. Катамадзе родился 12 августа 1961 года в городе Кутаиси. Закончил факультет международного права и международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. В 1995—1998 годах впервые начал работать в Украине в ранге посланника в посольстве Грузии в Украине. С февраля 2000 года Катамадзе стал послом Грузии в Украине.