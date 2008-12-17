Пресс-секретарь президента вышла на работу с синяком под глазом (ФОТО)

Во вторник, 16 декабря, пресс-секретарь Белого Дома Дана Перино прокомментировала багдадский инцидент с метанием ботинок в Джорджа Буша. Напомним, в минувшее воскресенье в Багдаде иракский журналист Мунтазер аль-Зайди бросил в американского президента, выступавшего на пресс-конференции, свои ботинки с криком: «Это тебе поцелуй на прощанье, собака!» Буш успел уклониться, а Дана Перино в образовавшейся потасовке получила удар микрофоном в лицо. Мунтазер аль-Зайди был тут же арестован. Его брат позже заявил, что журналисту при задержании сломали ребра и повредили глаз. Дана Перино подчеркнула на брифинге, что Буш «нисколько не обиделся» на иракского журналиста. Более того, представитель Белого дома положительно оценила работу президентской службы безопасности во время визита в Ирак, которую многие наблюдатели обвинили в медлительности. По мнению Перино, Бушу ничто не угрожало. «Это был всего лишь ботинок», - добавила она. В свою очередь, корреспондент британского издания Times отметил, что на брифинге в Белом Доме Дана Перино выглядела так, «будто вернулась с войны».