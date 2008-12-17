Российского олигарха не пустили в Украину

Известного российского бизнесмена Константина Григоришина, который был одним из спонсоров «оранжевой революции», не пустили в Украину. «Пограничник сообщил, что мне запрещен въезд на территорию Украины», — сообщил Григоришин, добавив, что, возможно, этот запрет связан с интервью, в котором он нелицеприятно выражался о президенте Ющенко и хвалил премьера Тимошенко. Впрочем, в СБУ политическую подоплеку отрицают. «Ему ограничен въезд в связи с его противоправной деятельностью, связанной с организацией ряда рейдерских захватов стратегически важных госпредприятий энергетической отрасли», — пояснила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко. К слову, в интервью Григоришин упомянул о своих намерениях приватизировать крупнейшее предприятие энергомашиностроения страны — харьковский «Турбоатом». Также он говорил, что на этом пути он сталкивает с сильным сопротивлением губернатора Харьковской области Арсена Авакова.