Ким Чен Ир сходил в библиотеку

В северокорейских СМИ вновь появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ир вновь появился на публике, посетив библиотеку в провинции Чанаг на севере страны. Государственные телеканалы подкрепляют новость фотографиями, на которых 66-летний лидер КНДР осматривает публичную библиотеку. На одной из фотографий Ким Чен Ир одет в куртку и меховую шапку и выглядит вполне здоровым, он стоит за сидящими у компьютеров посетителями. Также сообщалось, что он посетил компьютерный центр, но где и когда, не уточняется. Как и прежде, опубликованные фотографии не датированы и выяснить их достоверность не представляется возможным. Эксперты разошлись во мнениях относительно достоверности последних снимков. В прошлый четверг северокорейские СМИ распространили фотографии лидера КНДР, посещавшего фабрику по производству косметики в конце ноября. Ранее сообщалось о том, что Ким Чен Ир посещал зоопарк и инспектировал одну из частей ВС страны, однако ни одна из этих фотографий не была датирована, и, по мнению некоторых специалистов, эти снимки были сделаны за несколько месяцев до появления информации о болезни лидера КНДР. В августе 2008 года Ким Чен Ир перестал появляться на публике, в связи с чем осенью иностранные СМИ начали высказывать предположения о его болезни или смерти. Однако в октябре СМИ Северной Кореи снова начали сообщать о появлениях главы государства на публике. По данным разведок различных стран, в августе Ким Чен Ир перенес инсульт. Власти КНДР факт болезни лидера отрицают.