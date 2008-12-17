Герман принесла Литвину две книги

Сегодня депутат-регионал, второй номер в списке ПР Анна Герман принесла с собой в парламент две книжки. «Поскольку глава Верховной Рады доктор исторических наук, мы должны все делать по книжке. Я принесла сегодня две книжки. Одна – Конституция Украины, вторая – регламент ВР. В статье 83 Конституции написано, что в коалицию народных депутатов входит большинство от конституционного состава Рады, то есть 226 голосов. А 212 – это не 226. А регламент говорит, что текст соглашения публикуется в официальной газете «Голос Украины» не позже чем через 4 дня после создания коалиции. Вот, что говорят самые важные книжки парламента», - заявила Герман. «Я расскажу сегодня для главы Верховной Рады, доктора исторических наук, спартанскую притчу. Один спартанец дожил до почтенного возраста и носил длинную бороду. У него все спрашивали: а зачем тебе такая борода? Тогда он отвечал: чтобы каждый раз видеть свою седину и не опозорить ее», - сказала Герман. Она посоветовала Литвину: «Или носите бороду, или не позорьте свою седину заявлениями о коалиции. И президенту тоже не помешало бы носить бороду. Потому что когда президент предлагает на свое содержание выделить 5 млн гривен в день, то мы видим, что он сделал много для Украины, но это не стоит 5 миллионов гривен. Премьер Тимошенко просит 2 миллиона в день… Она сделала многое, но это также не стоит 2 миллионов в день. Мы все вместе (депутаты) обходимся в 2,5 млн в день, мы сделали многое, но это не стоит 2,5 миллионов. Потому давайте снизим все расходы в 10 раз».